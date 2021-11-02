Подгорица, 2 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Пока что ни одного случая использования ложного ковид-сертификата в Черногории не зафиксировано, сообщили изданию Dnevne novine в Управлении по инспекционным вопросам (UIP).

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До сих пор компетентным инспекторам не сообщалось о случаях выдачи фальшивых справок.

«Сертификаты проверяются путем сканирования кода, и если он не проходит, он проверяется в учреждении, выдавшем код, на предмет наличия в базе данных», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, как они объяснили, на пограничных переходах контроль осуществляется в сотрудничестве с Управлением полиции, что позволяет контролировать личные документы, в то время как санитарный инспектор сканирует код.