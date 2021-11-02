Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал свое согласование на выступление уличных музыкантов в центре города на время действия локдауна, по 7 ноября 2021 года. Об этом 2 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Уличный музыкант

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Решение об отзыве было принято после того, как праздно шатающиеся в центре Петербурга горожане, за неимением других мест проведения досуга, собирались в количестве более 40 человек вокруг выступающих музыкантов.

«В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов», — подытожили в комитете по культуре Петербурга.

Напомним, строгие ограничение на работу были введены в Северной столице 30 октября на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Только за последний день октября в городе было госпитализировано более 430 заболевших COVID-19, а выявлено более 3,2 тыс. инфицированных. Количество активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает увеличиваться и в настоящее время превышает 44 тыс. человек. Ввиду чего до 7 ноября в Петербурге закрыты для посещения большинство общественных пространств, выставки и театры горожане могут посетить только предъявив QR-код о вакцинации или перенесенной болезни не ранее чем шесть месяцев назад.