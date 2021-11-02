Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Ростовской области назвали число дежурных групп в детских садах, которые посещают дошколята в период нерабочих дней.

Детский сад

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«В Ростовской области функционируют 574 дежурные группы, которые посещают 4185 детей», — сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области локдаун продлится до 7 ноября. Однако регионам предоставлено право продлить период нерабочих дней.