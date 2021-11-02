Москва, 2 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Защищать морские границы России от судов-нарушителей планируют с помощью дронов-камикадзе. Соответствующая технология в настоящее время разрабатывается. Об этом 2 ноября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник РИА Новости уточнил, что отдельные элементы системы уже прошли предварительные испытания.

«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов», — добавил источник.

Отмечается, что дроны-камикадзе смогут стартовать как с береговых пусковых установок, так и из установок на российских кораблях. Собеседник добавил, что одним из основных преимуществ применения беспилотников является низкая стоимость эксплуатации, так как барражирующие снаряды стоят дешевле, чем противокорабельные ракеты.

По его словам, подобная система должна резко сократить желание других стран вторгаться в водное пространство России.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последней недели октября к границам России приближался 31 иностранный самолёт-разведчик. Также за неделю было зафиксировано 22 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ. По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.