Москва, , 22:46 — REGNUM К границам России в течение недели приближался 31 иностранный самолёт-разведчик. Такие данные приводит 29 октября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик RC-135 U.S. Air Force

Также за неделю было зафиксировано 22 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.