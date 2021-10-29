Москва, 29 октября 2021, 22:46 — REGNUM К границам России в течение недели приближался 31 иностранный самолёт-разведчик. Такие данные приводит 29 октября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Также за неделю было зафиксировано 22 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.