Новосибирск, 2 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у которого ранее подтвердился COVID-19, по-прежнему находится в больнице. Об этом редакции «Сиб.фм» сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Скриншот со страницы Анатолия Локтя в Instagram

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"Самочувствие хорошее, но точную дату выписки мэра пока назвать не могу. Всё будет зависеть от решения врачей», — уточнил Черепанов.

Он рассказал, что в рабочем кабинете Анатолия Локтя была проведена дезинфекция, также были проверены на возможное заражение коронавирусом контактные лица, но «ни у кого больше из сотрудников мэрии вирус не был выявлен».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть оказался в ковидном госпитале с коронавирусом.

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