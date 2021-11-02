Симферополь, 2 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Группу лиц, причастных к деятельности по подделке сертификатов о вакцинации, разоблачили полицейские в Крыму. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма, осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», — уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полиция в очередной раз призывает граждан воздержаться от приобретения поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Напомним, на 1 ноября в Крыму первым компонентом вакцины от коронавируса привились 667 027 человек, вторым — 550 852 человека.