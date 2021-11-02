Тбилиси, 2 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Грузии пришли в негодность из-за окончания срока хранения более 17 тыс. доз вакцины от COVID-19, произведённой AstraZeneca. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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«Мы хотели, чтобы AstraZeneca широко использовалась, но, к сожалению, по сравнению с другими вакцинами спрос был очень низким», — сказал глава NCDC.

Гамкрелидзе сообщил, что в сентябре списали 3,9 тыс. доз препарата, а в октябре — 13,5 тыс. Из них подавляющее большинство доз — 15 тыс. — поставили в Грузию в виде дотаций.

Напомним, в Грузии в марте вскоре после прививки AstraZeneca впала в кому, а потом умерла 27-летняя медсестра. Гамкрелидзе также отмечал, что в стране с сентября резко упало число желающих привиться. Он настаивает на том, что нужно принимать меры принуждения для наращивания темпов вакцинации.