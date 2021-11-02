Баку, 2 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 1 ноября выявили 1200 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 7 161 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

За время пандемии в республике выявили 532 570 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 495 353 человека, в том числе 1174 — за последние сутки. Под наблюдением медиков 30 116 носителей коронавируса.

Всего в стране скончался 7101 пациент с диагнозом COVID-19, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2261 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате 11 697 тестов. Выздоровевшими медики признали 1805 человек. Скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.