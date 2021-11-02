Москва, 2 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в России может выйти на стадию плато через две недели, если жители будут соблюдать карантинные ограничения, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Yasser Alghofily Вирусолог

«Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А еще через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин», — сказал он.

В свою очередь завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней, поскольку именно такова продолжительность инкубационного периода у коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что режим нерабочих дней и ограничительные меры помогли улучшить ситуацию с распространением коронавируса в России.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 продолжается в 78 российских регионах.

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