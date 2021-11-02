Екатеринбург, 2 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Свердловской области контрольные органы проверяют, как организована работа зон свободных от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Проверки проводятся в торговых центрах, местах общественного питания. Кроме того, полиция и Росгвардия продолжает проверять наличие масок в общественном транспорте.

Предприниматели отмечают, что на новую систему QR-кодов посетители зон свободных от коронавируса реагируют с пониманием. «Люди реагируют спокойно. Не было ни одной конфликтной ситуации по торговому центру с посетителями», — сообщила директор по маркетингу ТРЦ «Радуга-парк» Ирина Титова.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области отмечают, что основная цель не наказывать или штрафовать кого-то, а остановить распространение коронавирусной инфекции. Всего за период с 29 октября по 1 ноября 2021 года проверили 720 объектов потребительского рынка. Составлено 22 протокола об административной ответственности и проведено 650 профилактических бесед.