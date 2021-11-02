Москва, 2 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Людям со слабым иммунным ответом стоит повторно вакцинироваться от COVID-19 спустя шесть месяцев, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Флаг ВОЗ

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Также она добавила, что эффективность объявленных в РФ нерабочих дней зависит от подхода самих жителей и того, как на практике будут реализовываться противоэпидемические меры.

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлены единичные случаи заражения разновидностью коронавируса AY.4.2, которая является одним из подвидов штамма «Дельта».

Читайте подробнее:В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении в РФ варианта коронавируса AY.4.2