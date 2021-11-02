Хабаровск, 2 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Хабаровском крае не исключают введение локдауна как в Москве. Пока темпы вакцинации в регионе недостаточны для того, чтобы ситуация с COVID-19 стабилизировалась, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края. Евгений Никонов.

Василий Иванов ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Читайте также: В Хабаровске антиковидные ограничения распространили на учреждения культуры

«Мы можем войти с вами в серьезный локдаун, который есть сейчас в Москве. Мы уже перешагнули отметку в 400 зарегистрированных извещений о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы разворачиваем новые койки, за выходные развернуто 150 в первой краевой клинической больнице имени Сергеева, открыт ковидный госпиталь на базе Амурской центральной райбольницы. Население неохотно, но начало реагировать на необходимость вакцинироваться», — констатировал Евгений Никонов.

По его словам, за сутки в регионе вакцинируются от коронавируса 2,-2,5 тыс. жителей притом, что есть возможность делать прививки 7−8 тыс. человек, а в августе в прививочные пункты приходили 5−6 тыс. хабаровчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае введены новые правила посещения мест массового скопления людей. Таким организациям дано право работать только при условии заполняемости помещений не более, чем на 50%, а массовые мероприятия в регионе полностью отменены.