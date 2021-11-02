Токио, 2 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Власти Японии решили сократить срок пребывания на карантине до трех дней для приезжающих по работе в страну, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Сообщается, что нововведения действуют для полностью вакцинированных иностранцев. После въезда на японскую территорию им будет необходимо самостоятельно пройти трехдневный карантин. На четвертый день требуется сдать ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции. Если он окажется отрицательным, то карантин закончится.

Предполагается, что новые меры вступят в силу с 8 ноября 2021 года.

Ранее в ряде префектур Японии ослабили ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. В частности, в Токио и Осаке сняли ограничения на работу баров и заведений общественного питания.