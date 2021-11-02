Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Предупреждение о предстоящем закрытии десятков пожарных частей в связи с нежеланием спасателей вакцинироваться от COVID-19 сделали профсоюзы в американском городе Нью-Йорке. Об этом 1 ноября сообщило издание сообщает New York Post.

Moscow.mchs.ru Пожарные

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Уточняется, что 2,3 тыс. пожарных в Нью-Йорке взяли больничный в связи с нежеланием делать прививку от коронавирусной инфекции. Из-за этого в городе закрылись как минимум 18 пожарных частей.

Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка указали, что отказались от вакцинации те, кто уже переболел COVID-19, и у этих людей уже есть иммунитет к заболеванию. Однако это обстоятельство никак не учитывается в предписании об обязательной вакцинации госслужащих, которое издал мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Ситуация остается нестабильной. Мы нанимаем сотрудников, чтобы вернуть подразделения в строй или переместить другие части в этот район для несения службы», — пояснил представитель пожарного департамента Джими Лонга.

На вопрос журналистов издания о том, сколько пожарных не выйдет на работу в связи с вступлением в силу предписания об отстранении от работы госслужащих, не прошедших вакцинацию, в пожарном департаменте ответить не смогли.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста пожарных в Нью-Йорке в связи с введением городскими властями предписания об обязательной вакцинации от COVID-19.