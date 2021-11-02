Москва, 2 ноября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Вопрос одобрения российской вакцины «Спутник V» Евросоюзом назвал одним из приоритетных для себя посол Италии в России Джорджо Стараче. Об этом дипломат рассказал 1 ноября в беседе с изданием «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Стараче отметил, что поддерживает контакт с минздравом Италии, который, в свою очередь, находится на связи с Брюсселем. Все усердно работают над вопросом признания российской вакцины европейским регулятором и можно надеяться, что эта работа принесёт долгожданные результаты.

Также итальянский посол выразил надежду на то, что в самое ближайшее время страны смогут прийти к взаимному признанию российского и европейского сертификатов о вакцинации. По мнению Стараче, в данном вопросе последнее слово должно оставаться за наукой, а не за политикой.

Кроме того, Стараче считает, что признание российской вакцины Евросоюзом будет способствовать росту популярности вакцинации в России, так как российским туристам и бизнесменам станет значительно легче выезжать в европейские страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Россий первый компонент вакцины от COVID-19 получили 58,5 млн человек.