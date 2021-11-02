Канберра, , 04:10 — REGNUM Республика Фиджи стала первым партнёром Австралии в реализации плана по декарбонизации Индо-Тихоокеанского региона. Об этом 2 ноября сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Флаг Фиджи

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Глава австралийского правительства уточнил, что Австралия и Фиджи на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго подписали соглашение о декарбонизации Индо-Тихоокеанского региона. По словам Моррисона, в рамках соглашения Австралия поможет Фиджи выполнить обязательства по снижению выбросов углерода и при этом развивать экономику путём глобального перехода к новой энергетической схеме. В дальнейшем Австралия поможет осуществить переход к новой энергетической схеме и другим странам Индо-Тихоокеанского региона.

Правительство Австралии направит дополнительно 44 млн австралийских долларов ($32,9 млн) на реализацию планов по декарбонизации региона. Общий объём инвестиций в данный проект составит, таким образом, 104 млн австралийских долларов ($77,9 млн).

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