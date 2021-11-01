Москва, 2 ноября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Более 290 тыс. коек для больных COVID-19 открыто в России. Об этом 2 ноября сообщил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время по стране открыто рекордное число коек для больных COVID-19 с начала пандемии. В предыдущий пик заболеваемости в стране работали 270 тыс. коек для больных COVID-19, при этом некоторое снижение заболеваемости наблюдается лишь в 13 регионах России, в абсолютном большинстве регионов сейчас идёт ухудшение эпидемиологической ситуации и рост числа больных COVID-19.

По словам Чуланова, серьёзную обеспокоенность вызывают Москва и Санкт-Петербург, как самые крупные регионы с наибольшей плотностью населения и с более высокими рисками заражения. Ситуация в этих двух городах может очень быстро поменяться в сторону ухудшения, даже если в настоящий момент нет явного роста заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что треть российских медиков, работающих в «красной зоне», задумываются об увольнении.