Джакарта, 2 ноября, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Прививки китайской вакциной Sinovac от коронавиврусной инфекции среди детей в возрасте от 6 лет были одобрены в Индонезии, 1 ноября сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на решение индонезийского фармрегулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Ранее препарат был разрешен в стране только для детей от 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Колумбии началась прививочная кампания от COVID-19 среди детей в возрасте от трёх до 11 лет.