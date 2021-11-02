Вашингтон, 2 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты на этой неделе приступят к поставкам вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает 1 ноября Reuters со ссылкой на Белый дом.

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На начальном этапе планируется разослать 15 млн доз, однако большая часть поставки вряд ли будет доступна до следующей недели.

Миллионы доз, специально разработанных для детей, отправят в центры распределения в течение нескольких дней, сказали в Белом доме. Отмечается, что федеральное правительство закупило достаточное количество препарата для 28 млн детей.

Напомним, что 29 октября управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, впервые дав зеленый свет прививке от COVID-19 для маленьких граждан США.

При этом страна всё еще ожидает получить от регулятора рекомендации о том, как следует вводить прививки. После этого родители смогут посетить государственный сайт vaccines.gov и забронировать место в очереди на вакцинацию.