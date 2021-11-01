Москва, 1 ноября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В Москве за неделю с 25 по 31 октября на 118 объектах выявлены нарушения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Сообщается, что в течение недели сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни было проверено 209 объектов.

«Проверки проводились в магазинах торговых сетей «Метро Кэш энд Керри», «Лента», «Виктория», «Мираторг», «Дикси», «Куулклевер», Fix Price, а также объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты», — уточнили в оперштабе.

Отмечается, что раличные нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе на 62 объектах — в выходные дни.

Напомним, ранее сегодня в оперативном штабе сообщили, что в Москве за январь-октябрь текущего года наложено более 129 млн рублей штрафов за несоблюдение ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.