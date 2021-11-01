Стокгольм, 1 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения Латвии в настоящее время очень напряженная из-за широкого распространения коронавирусной инфекции в стране. В связи с этим впервые будет задействован склад медицинского оборудования, построенный по линии ЕС и расположенный в Кристинехамне (Швеция). Об этом 1 ноября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Nicolas Raymond Флаг Латвии

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Всего в Латвию с территории Швеции будет отправлено 80 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это подтвердили в Шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям, которое отвечает за работу склада.

Сам резервный склад был создан в 2020 году по запросу ЕС. Предполагалось, что у стран будет возможность использовать его в кризисных ситуациях, когда собственных ресурсов окажется недостаточно.

Отмечается, что Швеция и ранее отправляла в Латвию медицинское оборудование, в том числе более 100 аппаратов ИВЛ.