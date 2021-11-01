Стокгольм, 1 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Министр образования Швеции Анна Экстрём заразилась коронавирусом. Информацию об этом 1 ноября телеканалу SVT подтвердил ее пресс-секретарь.

Bengt Oberger Анна Экстрём

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«Все верно. Министр образования полностью вакцинирована и следует рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции», — написал пресс-секретарь в SMS-сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Экстрём соблюдает режим самоизоляции и работает из дома удаленно. Ни о каких серьезных проблемах с ее здоровьем до настоящего времени не сообщалось.

По данным канцелярии премьер-министра, информации о заражении других министров пока не поступало.