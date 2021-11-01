Курск, 1 ноября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Курске лечебный корпус № 2 областного противотуберкулёзного диспансера перепрофилируют в ковидный стационар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Строители демонтировали старое оборудование и часть конструкций, ведутся работы, которые позволят подвести подачу кислорода в палаты. Сейчас в помещениях корпуса идет отделка. Всего там планируется открыть 100 коек, 12 из них будут реанимационными. Все места обеспечат кислородом.

Корпус отделён от других зданий, поэтому потоки пациентов не будут пересекаться. Больные туберкулёзом переведены на свободные места в другие корпуса. Ожидается поставка кислородных газификаторов и дизельного электрогенератора, который обеспечит бесперебойную работу реанимационного оборудования.

«Персонал ковидного стационара на две трети будет укомплектован нашими сотрудниками. Также принимаем на работу ординаторов и студентов старших курсов медуниверситета, которые станут работать врачами-стажёрами и медработниками среднего и младшего звена. 12 ординаторов уже подали заявки и проходят медкомиссию для трудоустройства», — рассказала главный врач областного противотуберкулёзного диспансера Наталья Рачина.