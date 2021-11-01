Бишкек, 1 ноября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Киргизии обоими компонентами вакцины от коронавирусной инфекции привились 33% населения, только первым — 43%. Об этом заявила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова на брифинге сегодня, 1 ноября.

Tim Reckmann Вакцинация

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По её словам, наиболее активно прививаются от коронавируса жители второго самого крупного киргизского города — Оша, а также Нарынской, Ошской и Таласской областей. В этих регионах вакцинировались уже более половины населения.

Представитель минздрава отмечает, что сейчас киргизстанцы имеют возможность привиться китайской вакциной «SinoPharm», европейской «AstraZeneca» и казахской «QazVac».

»А для жителей столицы Киргизии и Чуйской области также доступна американская вакцина «Pfizer»», — резюмировала Ишенапысова.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции, а с марта 2020 года — 181 327 случаев.

За минувшие сутки в республике от коронавируса умер один человек. А за всё время с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 672 летальных исхода от COVID-19.

Лечение от коронавируса сейчас получают 1 416 киргизстанцев, из которых 707 оказались госпитализированы и теперь лечатся в больницах.