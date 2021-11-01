Приштина, Сербия, 1 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Косово 1 ноября в результате исследования 1115 образцов выявлены пять носителей коронавируса, признаны излечившимися 14 человек, за день ни один пациент с COVID-19 не умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

GentiBehrama Призрен, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 706 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 360 пациентов излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 430. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 720 378 человек, при этом произведено уже 1 558 228 инъекций вакцины. На выходных вакцинация не проводилась.