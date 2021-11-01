Подгорица, 1 ноября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. За последние 24 часа от ковида в Черногории умерли четыре человека, и в общей сложности было диагностировано 378 новых положительных случаев коронавируса, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Самому младшему из умерших было 56, а самому старшему 97 лет.

Общее количество смертей, связанных коронавирусом, в Черногории с начала пандемии составляет 2107 человек. К 15:00 сообщалось о выздоровлении 477 пациентов.

В стране насчитывается 4465 активных случаев заболевания.