Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Количество активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает увеличиваться и в настоящее время превышает 44 тыс. человек. Об этом 1 ноября в своем радиообращении к горожанам сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он призвал как можно скорее сделать прививку от инфекции тех, кто еще сомневается.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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Беглов отметил, что ситуация с коронавирусом остаётся непростой, поэтому правительство города продолжает вводить меры дополнительного регулирования.

«С 8 ноября предприятия и организации смогут работать только до 23 часов, в том числе в сфере общественного питания, индустрии отдыха и развлечений, — напомнил глава региона. — Невакцинированным петербуржцам старше 60 лет рекомендовано после 8 ноября сократить социальные контакты».

По словам губернатора, после 8 ноября обязательным приложением к справке с медотводом от вакцинации станет отрицательный результат ПЦР-теста. Но главное — побудить людей вакцинироваться.