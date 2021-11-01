Москва, 1 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Около трети российских медиков, работающих с больными COVID-19, задумываются об увольнении, жалуясь на эмоциональное выгорание за два года пандемии. Об этом пишет 1 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведённого командой мобильного приложения «Справочник врача».

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

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Как показал опрос, всё более близки к увольнению из-за усталости и перегрузок 27,7% врачей из «красных зон» и 31,9% работающих с ними медсестёр. Среди работающих в «зелёных зонах» таких чуть меньше — 25,2% и 17,2% соответственно.

При этом ощущают себя «полными сил» и «ходят на работу с интересом» всего 12,6% врачей и медсестёр, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях.

Из опроса также следует, что у 37% респондентов на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем.

Опрошенные медработники считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии: их перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в «красных зонах» стали воспринимать как должное.

Респонденты также признают, что усталость начинает негативно отражаться и на их собственном отношении к пациентам.

Популярное у медиков приложение «Справочник врача» объединяет более 915 тысяч пользователей. Уточняется, что в опросе участвовали 2822 респондента, 90% из которых являются врачами, 611 участников опроса на момент его проведения работали непосредственно в «красной зоне».