Таллин, 1 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом Эстонии последнего года свидетельствуют о неспособности правительства страны взять под контроль смертельную эпидемию. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

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«Для того, что начать успешно бороться с ковидом, властям нужно первым делом признать очевидное. А заодно извиниться перед обществом за то, что его на протяжении долгого времени дезинформировали», — так прокомментировал он новости о большой доле среди новых заболевших ранее вакцинированных западными вакцинами.

Он предложил несколько шагов по борьбе с заболеванием, которые власти страны могли бы сделать прямо сейчас: «Моя точка зрения проста. Прежде всего, ковид-ограничения нужно распространить на всех без исключения. В противном случае верящие в чудодейственность вакцины вакцинированные люди не будут осторожны, а значит — продолжат болеть и разносить заразу».

Затем, считает Чаплыгин, необходимо привести медицину в соответствие с требованиями времени: «Больницы — один из очагов заражения. Люди попадают туда с негативным тестом, а через несколько дней заболевают ковидом и начинают заряжать окружающих. Средство есть: это обязательный карантин для вновь поступающих пациентов».

Кроме того, считает он, уже давно нужен отдельный госпиталь для ковидных больных. Страны, где такие госпитали открыты, например, Китай и Азербайджан, сумели взять эпидемию под контроль.

«Маски, а ещё лучше респираторы, должны быть доступны для всех. То есть нуждающимся их нужно раздавать бесплатно. То же самое касается и тестов», — написал он.

Кроме того, необходим строгий контроль на границах: «Речь идет не только об обязательном тестировании, но и о карантине. Ковидные паспорта, как уже сказано, не дают никакой гарантии».

Чаплыгин убежден, что, если правительство Эстонии продолжит попытки взять ситуацию под контроль без дополнительных затрат, будет только хуже: «В общем, властям пора снять розовые очки и посмотреть на происходящее трезвым взглядом. И хватит молиться на вакцину, превращая не привитых граждан в изгоев общества».