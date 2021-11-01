Москва, 1 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 продолжается в 78 российских регионах. Об этом сообщила 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«Рост заболеваемости от 2% и выше сохраняется в 78 субъектах Федерации», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, стабилизация ситуации пока наблюдается лишь в пяти регионах, а снижение заболеваемости зафиксировано только в двух — Калмыкии и Карелии.

Напомними, ранее в ходе заседания министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что режим нерабочих дней и ограничительные меры помогли улучшить ситуацию с распространением коронавируса в России.