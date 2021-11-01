Вашингтон, 1 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Американский певец Джон Бон Джови заразился COVID-19, сообщает 1 ноября NBC.

slgckgc Джон Бон Джови

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Отмечается, то Бон Джови «полностью вакцинирован и чувствует себя хорошо».

Певец получил положительный тест на COVID-19 перед тем, как выйти на сцену в субботу, 30 октября. Другие участники группы также сдали тесты, но их результат был отрицательным. В связи с этим группа выступала без солиста.

Напомним, что концерты проходили с 29 по 31 октября.

Напомним, что ранее в октябре коронавирусом заразился британский певец Эд Ширан, в связи с чем пообещал постараться дать запланированные интервью и концерты прямо из дома.