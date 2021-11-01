Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В России сложилась очень тяжёлая ситуация с коронавирусом. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас очень сложная ситуация в стране складывается: больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», — заявил Путин.

«Нам, безусловно, нужно продолжать эту работу… Нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность вооружённых сил», — указал он.