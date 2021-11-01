Москва, 1 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Комиссия партии «Единая Россия» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии, сообщил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

«Член фракции «Единой России» Евгений Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку. В связи с этим комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить его из «Единой России», — цитирует Ревенко пресс-служба партии.

Действия парламентария подпадают под требования устава партии, где закреплены нормы о том, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о проекте федерального бюджета на 2022−2024 годы приняла Госдумы в первом чтении 28 октября. Против госсметы выступили в КПРФ и СРЗП.

Отметим, что исключение из партии не означает лишения мандата. Беспартийные депутаты также могут состоять во фракции и быть депутатами Госдумы.

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