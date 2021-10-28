Москва, , 13:26 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября. КПРФ и СРЗП выступили против проекта главного финансового документа страны, они подготовили свои варианты госсметы.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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Проект федерального бюджета поддержали «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. Согласно документу, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год — 16,242 трлн рублей, на 2024 год — 16,569 трлн рублей, или 78,0%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета (открытая часть) соответственно.

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей, что на 295,6 млрд рублей (или на 8,5%) меньше показателя сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2021 года, в 2023 году объем межбюджетных трансфертов составит 3,337 трлн рублей, что на 136,3 млрд рублей (или на 4,3%) больше показателя на 2022 год, на 2024 год — 3,387 трлн рублей, что на 49,9 млрд рублей (или на 1,5%) больше показателя на 2023 год.

Предусматриваются также субвенции бюджетам регионов.

Ко второму чтению предстоит распределить более 1,5 трлн рублей нераспределенных трансфертов. Это средства в том числе — на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы.

Законопроект будет доработан ко второму чтению.

В целом, по мнению комитета Госдумы по бюджету и налогам, проект федерального бюджета на 2022 — 2024 годы, как основной инструмент экономической политики, предусматривает нормализацию бюджетной политики и стратегическую концентрацию финансовых ресурсов для достижения национальных целей развития страны как в рамках национальных проектов и мер по реализации посланий президента Российской Федерации, так и других мероприятий госпрограмм.

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