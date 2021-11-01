Белгород, 1 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Более 60 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. Об этом 1 ноября на брифинге рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Https://belregion.ru Вакцинация в Белгородской области

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В медицинских учреждениях в запасе около 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Полную иммунизацию прошли более 752 тысяч человек, свыше 60 тысяч белгородцы завершили ревакцинацию.

«Медицинское сообщество региона заинтересовано, чтобы заболеваемость COVID-19 максимально снизилась. В первую очередь, этому способствуют ограничительные меры. Мы видим, что за первую неделю каникул больных детей стало значительно меньше. Меры помогли? Помогли! Теперь будем смотреть по взрослым», — заявил глава депздрава.

Загруженность коечного фонда в Белгородской области сохраняется на уровне 90−95%.