Москва, 1 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Случаи повторного заболевания COVID-19 в России фиксируются лишь у 0,25% переболевших пациентов. Об этом сообщила 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вопрос повторно заражающихся, он дискутируется, но здесь ответ совершенно очевиден. У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент», — сказала она в эфире телеканалу «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что в популяции людей есть небольшой процент страдающих серьёзными нарушениями иммунной системы, и для них существует риск тяжело заболеть повторно.