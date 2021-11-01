Рига, 1 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Большинство заразившихся коронавирусом жителей Латвии переносят заболевание в легкой или средней форме тяжести, оставаясь по решению врачей дома. Семейный врач Дайга Крустиня сообщила в интервью национальное телевидению LTV, что пациент с COVID-19 может делать, а чего делать не стоит ни в коем случаев домашних условиях.

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Прежде всего она рекомендовала тем, кто лечится дома, не залеживаться на диване, а вставать, двигаться и упражняться: «Свежий воздух, проветривать помещения, двигаться, не спать. Вставать на ноги, делать дыхательные упражнения, и тогда движение кислорода повысится».

По ее словам, не стоит спать на спине. Лежать лучше то на одном, то на другом боку, чаще менять позы. Она также посоветовала поднимать руки вверх при первой возможности.

Семейный врач заявила, что о рекламируемых в интернете лекарствах «против коронавируса», некоторые из которых продаются в ветеринарной аптеке, лучше забыть: «Лекарства против коронавируса нет. Поэтому ситуацию улучшит только симптоматическая терапия. Вода, бронхиальный чай, имбирь рекомендую. Как при любом вирусном заболевании. Что у кого в холодильнике. Замороженные ягоды или соки».

Если болит голова или в целом плохое самочувствие, то следует принять парацетамол или ибупрофен, указала Крустиня

Она добавила, что не стоит сразу сбивать температуру до 38 градусов. Медик рекомендовала приобрести или взять в аренду пульсикометр, измеряющий сатурацию кислорода в организме: «Если падает ниже 92, то стоит тревожиться. Особенно пациентам старшего возраста».

Крустиня сообщила, что в против Covid-19 вакцинированы 70% ее пациентов. Ее личный профессиональный опыт свидетельствует, что даже пожилые люди, которые вакцинированы, болеют относительно легко. Поэтому семейный врач настоятельно выступает за вакцинацию как главное условие победы над коронавирусом.