Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Свердловский облсуд зарегистрировал иск одного их граждан об оспаривании системы QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Lawfirmwinstonsalem.com Иск

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Речь идёт о новой редакции пункта 3 указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 года в редакции от 27.10.2021 года. Этим пунктом установлен запрет на посещение ряда общественных мест без документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода о прохождении ковид-вакцинации.

Дело передали судье Максиму Старкову. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов заработала в полную силу с 30 октября.