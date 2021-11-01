Сочи, Краснодарский край, , 16:02 — REGNUM К 2027 году в российском военно-морском флоте доля современных образцов вооружения превысит 70%. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Флаг ВМФ Mil.ru

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«За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплекса, 10 летательных аппаратов. Последовательно повышается программа модернизация флота. В целом, к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70%», — заявил Путин.

Завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней морской зоне, указал он.

«Позволили перейти к наращиванию строительства кораблей дальней морской и океанской зоны — сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса универсальные десантные корабли», — подчеркнул президент.