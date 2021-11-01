Сочи, Краснодарский край, , 15:49 — REGNUM В России активно идёт перевооружение войск. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Российские войска воздушно-космической обороны Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит военные совещания в Сочи — все новости»

«Есть и планы, известные всем, США о размещении ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет большую опасность и угрозу. При этом в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплекса С-350 и С-400, а также первый серийный образец, или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500», — заявил Путин.

«В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО и ПРО позволят на рубеже 2025−2027 годов довести долю современного оружия и техники не менее чем до 80%», — указал он.