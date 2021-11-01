Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. НАТО продолжает создавать провокации вблизи российских границ. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

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«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полётов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Чёрного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием», — заявил Путин.

«Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», — указал он.

30 октября США объявили о проведении военно-морских операций НАТО в Черном и Средиземном морях. Позже стало известно, что американский ракетный эсминец USS Porter вошел в Черное море.