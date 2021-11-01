Джакарта, 1 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Индонезия получила 4 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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В общей сложности в Индонезии насчитывается 317 494 660 доз вакцины против коронавируса.

Правительство Индонезии просит людей, которые ещё не привились, немедленно сделать прививку в центре вакцинации или ближайшем медицинском учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.

Подробнее в материале:Индонезия получила новую партию вакцины от коронавируса