Москва, 1 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В аппарате правительства РФ были введены требования к участникам совещаний, проходящих в очном формате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Government.ru Правительство России

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Отмечается, что участникам таких мероприятий необходимо предъявлять либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо QR-код о прохождении вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 40 402 случая.

Суточный прирост остаётся высоким, однако максимальные значения он не переступил. Накануне, в последний день октября, в России выявили 40 993 заражения коронавирусом.