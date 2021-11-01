Москва, 1 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. На продлении льготной ставки НДС на медицинские изделия настаивает лидер СРЗП Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

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«Еще в начале года в правительстве планировали продлевать действующий льготный режим. Однако соответствующие поправки так и не были внесены в Госдуму. Считаю, что льготы по НДС нужно пролонгировать», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что с 1 января 2022 года льготная ставка НДС в 0−10% сохраняется лишь на те медизделия, которые зарегистрированы по новым правилам ЕАЭС, а для остальных возрастает до 20%.

При этом, по данным производителей, перерегистрацию успели пройти лишь семь видов медизделий из тысяч.

«Остро необходимые нашим гражданам и здравоохранению товары — от масок до аппаратов ИВЛ — рискуют подорожать на 20%», — подчеркнул Миронов.