Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в Ленобласти не разрешал и не согласовывал допуск вакцинированных иностранными вакцинами туристов по их QR-кодам в театры и музеи региона. Об этом 1 ноября сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM QR-код — дополнительная информация

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Ранее пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор региона Александр Дрозденко на заседании оперштаба одобрил предложение о допуске в музеи и театры Ленообласти иностранных туристов с QR-кодами о вакцинации иностранными препаратами.

«Никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируется, — заявили в управлении Роспотребнадзора. — Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем Управления».