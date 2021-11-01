Москва, 1 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Люди, которые привились от коронавирусной инфекции, в случае заражения SARS-CoV-2 в отличие не вакцинированных практически не страдают долгосрочными последствиями. Об этом в ходе выступления в российском обществе «Знание» заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.

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Так, в частности, речь идёт о таких последствиях как понижение когнитивных способностей и проблемы с памятью.

«У того, у кого вакцинная защита была пробита вирусом, и человек переболел, у него таких последствий мы не видим», — отметил специалист.

Семёнов пояснил, что уже «тренированный вакциной» иммунитет помог ограничить распространение ковида по организму, поэтому человек чаще всего болеет именно в виде респираторной инфекции, то «есть покашлял, почихал — всё».

«Вирус не смог расползтись по организму во внутренние органы, в кишечник и так далее, потому что иммунитет его ограничивает на месте», — подчеркнул в беседе с «Интерфаксом» вирусолог.

Замдиректора московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова пояснила, что отсутствие долгосрочных последствий после болезни у ранее привитых связано это с тем, что вирус задерживается сформированными после вакцинации антителами на слизистых оболочках верхних дыхательных путей.

«У вакцинированных нет, как правило, распространения на нервную систему, на сердечно-сосудистую систему, лёгкие крайне редко поражаются у вакцинированных», — добавила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что привитые от коронавируса граждане могут представлять опасность для непривитых. Они могут переносить инфекцию бессимптомно, но при этом принести её к своему родственнику или коллеге, который не вакцинирован.