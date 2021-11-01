Москва, 1 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В больницах России практически нет привитых от COVID-19 пациентов с тяжелым течением заболевания, заявила 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«В Российской Федерации доля заболевающих после полностью завершенной вакцинации составляет от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова добавила, что привитые граждане «практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания».

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Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 40 402 случая.

Суточный прирост остаётся высоким, однако максимальные значения он не переступил. Накануне, в последний день октября, в России выявили 40 993 заражения коронавирусом.