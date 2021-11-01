Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Иностранные туристы, которые решили посетить музеи и театры Ленинградской области, смогут предъявить для прохода QR-код о вакцинации иностранным препаратом от коронавируса. Об этом заявил 1 ноября заместитель председатель правительства Ленинградской области ─ председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Зарубежный цифровой ковидный паспорт

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Ранее в администрации Ленобласти сообщили, что регион признаёт QR-коды импортных вакцин от COVID-19 при посещении музеев и театров. Этот вопрос согласован губернатором региона Александром Дрозденко на еженедельном аппаратном совещании.

«Речь идёт о том, что наши музеи посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами. Мы сегодня обсудили, что будем их принимать. Пока таких случаев в Ленинградской области буквально несколько», — пояснил Владимир Цой.

Напомним, что у России с другими странами пока нет межгосударственных соглашений о взаимном признании сертификатов о вакцинации.