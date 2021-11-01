Белград, 1 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Граждане Сербии 1 и 2 ноября получат от государства денежное подспорье в размере 30 евро (в динаровом эквиваленте). Об этом 1 ноября в ролике, опубликованном в Инстаграме сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич

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Вучич также отметил, что граждане в скором будущем могут ожидать значительного увеличения зарплат и пенсий.

«Все в понедельник-вторник получат деньги — 30 евро. Мы идем к тому, чтобы зарплаты и пенсии значительно увеличились. Я верю, что у нас хватит сил поднять зарплаты и пенсии еще в течение года, так как у нас хороший прогноз роста на следующий год», — заявил Вучичич.

Президент Сербии напомнил, что пенсионеры в декабре этого и в конце января следующего года могут ожидать еще по 20 евро помощи. «Мы продолжаем бороться и трудиться на благо нашего народа, на благо Сербии», — отметил Вучич в Инстаграме.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса сербское государство периодически выплачивает денежное пособие всем совершеннолетним гражданам, которые предварительно изъявили желание получить очередную выплату и зарегистрировались на портале госуслуг. Пенсионеры получают выплаты вместе с пенсией.